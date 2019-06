Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 8 de junio de 2019, p. a14

Los ex seleccionados Joel Tiburón Sánchez y Salvador Carmona no comparten la idea de que jugadores de jerarquía rechacen las convocatorias con el Tricolor, pero señalan que debe haber algo de fondo para que tantos se nieguen a vestir la playera mexicana.

Los jugadores hace tiempo no tenían voz y voto, hoy varios tienen jerarquía, son importantes, pero más que preguntarles a ellos, hay que cuestionar a los directivos por qué no quieren ir los futbolistas. Los directivos ven por sus intereses no por el jugador , señaló Carmona.