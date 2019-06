Esa pieza, Another Cup of Coffee, la publicó Dylan el 5 de enero de 1976 como parte de su álbum Desire, luego de su epopéyica gira que tituló Roller Thunder Revue. Desire, a su vez, es el sucesor de la obra maestra Blood on the Tracks.

Pongamos un ejemplo:

El verso de Bob Dylan: ‘‘Lay, lady lay, lay across my big brass bred” es un claro juego de aliteraciones del tipo ‘‘His soul swooned slowly as he heard the snow falling faintly through the universe and faintly falling”, de James Joyce.

Los momentos de alta cultura, por usar el terminajo, de los que está poblado el territorio Dylan, son tantos y tan intensos, que han llevado a los expertos a establecer el bonito parangón de que el traslado de Robert Zimmermann desde su natal Duluth, en Minnesota, hacia el Greenwich Village, es semejante a la decisión de William Shakespeare de mudarse desde Stratford-upon Avon hacia Londres para crear.

El valor de la música está en los pequeños detalles, en los gestos dramatúrgicos que diseminó en su ya vasta obra.

El origen de su notable cultura, que jamás ostenta y por eso los aficionados al mero consumo creen que es un simple ‘‘cantautor”, tiene episodios centrales, como el que narra en su libro Chronicles: la gran biblioteca en el departamento de sus amigos Ray Goochy Chloe Kiel, en Greenwich Village, donde Dylan se encerraba horas y horas a disfrutar lecturas que, narró: leproducían escalofríos, en especial los textos de Tucídides.

Maupassant, Dickens, Hugo, Balzac…

‘‘Leía muchos pasajes en voz alta, degustando el sonido de las palabras, el lenguaje”, cuenta Dylan. Al leer a Voltaire, Rousseau, John Locke, Montesquieu, Lutero, ‘‘visionarios, revolucionarios”, decía, ‘‘era como si hubieran estado viviendo en el patio trasero”.

Su gran capacidad de humildad y uso poderosísimo de la ironía, esa elevada señal de la inteligencia que sonríe: ‘‘al componer una canción, uno expresa una visión del mundo, aunque a veces hay pocas posibilidades de que esa visión sea acertada”.

En el disco que hoy nos ocupa, o más bien la caja de 14 discos cuya médula espinal es la pieza Another Cup of Coffe, queda de manifiesto lo expresado en los párrafos anteriores. Y en el ‘‘tráiler” del filme de Scorsese hay nuevas formas de esa sabiduría envuelta en finos trajes sastre de ironía. Dice Bob Dylan a la cámara que dirige Martin Scorsese: ‘‘la vida consiste en encontrarte a ti mismo. O encontrar… algo”.

En el filme disfrutaremos de más bromas Dylan, de su amor imposible, Joan Baez, de su amiga Joni Mitchell, de su compadre Allen Ginsberg, quien se la pasa practicando la meditación budista y enseguida ejercitando el sano deporte de echar desmadre como en la secundaria.

Veremos también a Sam Shepard departiendo. Pero sobre todo veremos y escucharemos a músicos de primer nivel, los que juntó Dylan y subió a un camioncito, que él mismo conducía por ratos, en una gira loquísima que dio como resultado un disco y muchos borradores, ahora a nuestro alcance.

Mientras tanto, el borrador de la pieza insignia en Spotify y una secuencia que dura apenas 12 segundos del filme de Scorsese, muestran el mural de cuerpo entero: esa voz nasal, agrietada, clamor a punto del shout, quiebres guturales, sonido inenarrable y ese gesto de epifanía mientras canta y su mirada se pierde en el infinito, eso, es Bob Dylan.

Nuevamente está entre nosotros.

