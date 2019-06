Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 8 de junio de 2019, p. 5

La poeta, feminista y docente María Guerra Tejada falleció alrededor de la medianoche del pasado jueves, informó su hijo Jorge Larson Guerra.

‘‘Solidaria siempre, la noche del 6 de junio se detuvo el corazón de María”, comunicó a La Jornada.

‘‘Le sobreviven sus hijos, Raquel, Samuel y Jorge Larson Guerra, y los amigos que supo hacer familia”, quienes la despiden este sábado en los velatorios del Issste en San Fernando. A las 16 horas ahí se le rendirá un homenaje de cuerpo presente.

María Marcela del Rosario Guerra Tejada (1939-2019) fue normalista y licenciada en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); así como maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esa casa de estudios.

En el Partido Comunista Mexicano fue militante feminista, y después en el Partido Socialista Unificado de México. ‘‘Después ya no tuvo partido. Ejerció el periodismo acerca de la infancia y de las mujeres en el periódico El Día, menciona su descendiente.

Fue una lectora incansable de novelas y poesía, y escribió poemarios como En donde duele el tiempo (Editorial Tiempo Extra), Vocación de Viento y No es un río (Juan Pablos Editores).

Las mismas ausencias

En la presentación de No es un río (La Jornada, 13/9/08), Guerra Tejada dijo: ‘‘Hay veces que quiero hacer poemas que dejen salir toda esta tragedia que vivimos en el país, que nos lo quieren desaparecer, robar; nunca he escrito un poema político pero se me ocurre que de repente algo me va a salir.”

De su lírica, el periodista y director fundador de este diario, Carlos Payán Velver, destacó que persiste la poesía intimista de los dos anteriores. ‘‘Casi los mismos temas, las mismas ausencias y las que faltan de venir. Hay, como en la poesía de Pessoa, un profundo desasosiego, una nostalgia del pasado, los seres perdidos, la madre, el padre y otra que anuncia las ausencias que vendrán”.