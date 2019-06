▲ A un año de haber sido arregladas, el impermeabilizante no resistió las primeras lluvias de la temporada. Foto La Jornada

Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Sábado 8 de junio de 2019, p. 31

Apenas comenzaron las lluvias las goteras dentro de la vivienda de la señora Martha Haro, en el predio marcado con el 151 de la calle 37, en la unidad habitacional Santa Cruz Meyehualco, no se hicieron esperar.

El baño, que fue revestido con losetas, y la cocina son los únicos cuartos que se mantienen secos, pues las filtraciones se extienden por todos lados a tal grado que con plásticos, trapos y cubetas busca contener las afectaciones.

Se trata de una de las más de 200 casas antisísmicas hechas con malla, unicel y revestidas con cemento que se entregaron de manera gratuita a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la anterior administración de Iztapalapa con la promesa de que serían resistentes a los sismos y a las lluvias torrenciales.

Desde agosto del año pasado la afectada denunció el mal proceso de construcción, al vencerse el techo y doblarse los paneles de las paredes, tras lo cual las autoridades de la entonces delegación hicieron las reparaciones.