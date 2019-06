L

a violencia de género no es un problema local. En todos los rincones del planeta se reproducen todas las formas de violencia contra las mujeres. Desde obligar a usar falda a las niñas en las escuelas, hasta violarlas y matarlas con lujo de fuerza. No se ha roto con el problema de fondo: el abuso de poder entre hombres y mujeres, el uso de la fuerza contra las mujeres que no quieran someterse.

México no es la excepción, tampoco lo es la Ciudad de México. Pero en el país tiene sus propias especificidades, la permanencia de desigualdades sociales y la presencia del crimen organizado son factores del grado creciente de violencia que se vive. Desde hace 10 años, vinculado a la guerra contra el crimen organizado de Felipe Calderón, las cifras de homicidio y feminicidio se duplicaron y hasta triplicaron, en algunas zonas. Acá el tema ha llevado a crear leyes, instituciones y mecanismos específicos.

El actual gobierno federal y local hoy se distingue de los anteriores en dos elementos: no negar el problema, sino hacer un explícito reconocimiento del feminicidio y la violencia de género como problemas que están en estado crítico, y en colocar en alta prioridad los programas y estrategias para disminuirlo o erradicarlo.

El día de ayer se presentó en la Ciudad de México un conjunto de estrategias que se han construido en seis meses de gobierno para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Entre las principales se mencionaron: las 27 unidades de atención o Lunas, lugares en el que se provee atención sicológica y jurídica, hay dos en cada una de las alcaldías, donde se ha atendido a 25 mil 280 mujeres en situación de violencia. La Red de información es un portal donde se registran en tiempo real la atención a mujeres violentadas en 900 ventanillas (centros de salud, ministerios públicos, procuraduría, alcaldías, Lunas) a fin de agilizar la canalización y atención interinstitucional. La Red de redes de mujeres por la igualdad y la no violencia, grupos organizados de vecinas que hacen visitas domiciliarias para difundir los derechos de las mujeres, recupera espacios públicos, promover la salud sexual y reproductiva y prevenir el embarazo de adolescentes, más dos mil mujeres en 240 vecindarios y pueblos originarios con las más altas tasas de violencia. Se cuenta además con casas de refugio y de emergencia. Paralelamente se creó la Red de jóvenes por la paz y NO violencia, grupos para educar a las nuevas generaciones para lograr una corresponsabilidad y cultura del buen trato en la casa, en el noviazgo y con la pareja. Desde la Secretaría de Gobierno, la de Seguridad Ciudadana y la Semovi se organizan jornadas de Tequio Nocturno, obras de recuperación de espacios públicos, senderos seguros entre escuelas y centros de transporte, una inversión de 50 millones de pesos en 53 planteles de UNAM e IPN, donde hay nueva iluminación cámaras del C5 y vigilancia con 600 elementos de Seguridad Ciudadana, en horarios de salida. Hay además servicios especiales de atención a víctimas de violencia en centros de salud, digitalización del aviso a los MP y atención a casos de violencia de género, las cifras generadas son de siete mil casos de atención integral de violencia sexual: píldora de emergencia, interrupción legal del embarazo, atención integra a personas que viven con VIH e ITSs.