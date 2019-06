Diez por ciento de los más ricos recibe 36 por ciento del ingreso del país; en contraste, 50 por ciento de la población se divide 20 por ciento. El 10 por ciento más pobre recibe sólo 1.8 de los ingresos. Esto nos remite a un pasado colonial, que se sigue reproduciendo 300 años después , subrayó.

Merino Pérez resaltó que no sólo es una cuestión económica, sino del poder de las empresas, que cada vez es mayor, y ejemplificó con el régimen fiscal, muy favorable para los más adinerados: hasta 2016, se estima que más de 80 por ciento de los ingresos fiscales del gobierno los pagaron las personas físicas.