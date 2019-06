Enfermo , líder de La Luz del Mundo violó al menos a tres niñas: fiscal

▲ Uno no le hace eso a niños, uno no le hace eso a adultos. Uno no se oculta detrás de algún velo religioso , declaró Xavier Bece-rra, fiscal de California. Foto Ap

Los Ángeles Periódico La Jornada

Viernes 7 de junio de 2019, p. 14 El líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, violó a tres niñas y a una mujer, dijo ayer el fiscal de Califor-nia, Xavier Becerra, a la prensa. El procurador llamó a otras posibles víctimas a que denuncien cualquier abuso sufrido por parte del religioso. Creemos que hay más personas agredidas por el señor García, por lo que pedimos que den su testimonio , señaló. Becerra explicó que las víctimas detectadas hasta ahora son miembros de la organización o hijas de integrantes de la misma. Naasón Joaquín García fue arrestado en Los Ángeles el martes pasado, en un caso mayor de abuso sexual y tráfico de personas , en palabras del fiscal, quien consideró que los 26 delitos sexuales de los que es acusado no caben en ninguna parte de nuestra sociedad . El funcionario resaltó que la fianza de 50 millones de dólares fijada contra el dirigente de la congregación es la más alta en el condado de Los Ángeles para cualquier individuo, ya que se teme que reúna el dinero entre sus miles de seguidores y pueda huir. La Fiscalía General de la República (FGR) no tiene una investigación abierta en contra del religioso de la congregación cuya sede se encuentra en México. Fuentes ministeriales indicaron que por el momento no hay un señalamiento directo en contra del autoproclamado apóstol de Jesucristo por delitos relacionados con los que fue aprehendido en territorio estadunidense; sin embargo, no descartaron que puedan comenzar a recibirse denuncias. El líder de La Luz del Mundo y dos codemandados fueron arrestados en California esta semana, y un cuarto señalado sigue prófugo. Enfrentan 26 cargos penales, incluyendo violación de menores, abuso sexual, acoso, tráfico humano, pornografía infantil y extorsión.