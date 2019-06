Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 7 de junio de 2019, p. 13

Tras una reunión de tres horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó a los padres de los niños fallecidos o lesionados en el incendio de la Guardería ABC, ocurrido hace 10 años, que tendrán justicia plena.

También les dijo que se analizará la posible responsabilidad que tuvieron altos funcionarios, entre ellos el ex presidente Felipe Calderón, los ex gobernadores de Sonora Eduardo Bours y Guillermo Padrés, y los ex directores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Daniel Karam y el fallecido Juan Molinar Horcasitas. Asimismo, los dueños de la guardería, Altagracia Gómez del Campo –prima de la esposa de Calderón– y Marcelo Castillero Manzano, ex director de la Unidad de Quemados del Centro Médico Nacional de Occidente y actual delegado estatal del IMSS en Jalisco.

Abraham Fraijo, papá de Emilia Fraijo Navarro, quien murió en el siniestro, señaló que en el primer encuentro que la mayoría de los familiares afectados tuvieron con un mandatario federal, López Obrador respondió a todas sus demandas, que incluyen la construcción de un monumento en memoria de los menores fallecidos en Hermosillo y reformas legales que eviten esos accidentes.

También les aseguró que retomará el proyecto que hace nueve años elaboró el ministro Arturo Zaldívar –actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, donde se plantea, a partir de una exhaustiva investigación, la presunta responsabilidad de servidores públicos de alto nivel en ese hecho. En su momento, el proyecto fue desechado por la mayoría de ministros.

El Presidente mencionó que las pesquisas, los procesos en la Corte y demás se basarán en el anteproyecto de investigación de Zaldívar. Lo que se puede entender es que posiblemente se indague a funcionarios de alto nivel que no estaban antes , dijo. Seguramente nos hará llegar por escrito los compromisos , los cuales serán anunciados esta mañana por el titular del Ejecutivo en la conferencia del salón Tesorería.