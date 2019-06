Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Viernes 7 de junio de 2019, p. 11

Al límite de entregar la opinión del Plan Nacional de Desarrollo –vence mañana a las ocho de la noche– no hubo quórum en la Comisión de Cultura. Sergio Mayer, presidente de ese grupo de trabajo, justificó que lamentablemente, por los tiempos, no pudimos reunirnos la mayoría , pero hoy convocará a una reunión extraordinaria a pesar de que la mayoría está fuera de la Ciudad de México.

El ex actor de espectáculos nocturnos también se refirió a su participación en la ceremonia de reconocimiento al líder de la congregación La Luz del Mundo. Negó conocerlo: “no, por supuesto que no sabíamos, por supuesto que no estábamos enterados. Yo no te podría decir que me engañaron; yo te podría decir que quizá no nos dieron la información completa. No lo podría catalogar como engaño, pero sí podría decir que no se nos dio la información correcta.

–¿De qué iba a haber un homenaje, diputado?

–Pero no hubo homenaje, nunca nos hablaron de un homenaje... yo no vi pancartas. A mí me invitaron de manera personal, yo fui como público y ya después nos enteramos que pretendían hacer un homenaje. Pero lo dije ya en otros medios, una cosa es lo que pretendían y otra cosa es lo que sucedió.