▲ Eduardo Medina Mora es magistrado de la Suprema Corte de Justicia desde 2015 y fue embajador de México en Estados Unidos dos años desde 2013. Foto Marco Peláez

No descartó que si hay denuncia, el caso llegue a la FGR o al Consejo de la Judicatura, porque ahora son indicios .

–¿Tendría que comparecer el ministro, a partir de lo que usted está diciendo? –se le preguntó.

–Siempre y cuando haya denuncia –respondió.

Insistió que en su gobierno ya no se guarda nada, no se tapa nada, impunidad para nadie. Eso no significa que sean culpables, es nada más un criterio que ya definimos .

Al ser cuestionado sobre presuntos actos de nepotismo en el gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que el mandatario estatal tiene que dar una explicación.

Estamos recomendando que no haya nepotismo, que no se le dé trabajo a familiares, que no pase lo que sucedía antes. Por ejemplo, en Veracruz, que el papá era gobernador, el hijo presidente (municipal), el otro hijo senador. O sea, ya no .

También se le planteó que la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, investigue a su hermano, el delegado federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, sobre el manejo de los apoyos de fertilizantes a productores en el estado.

López Obrador se comprometió a que el secretario de Agricultura presente hoy un informe sobre el caso del familiar de la secretaria de la Función Pública.