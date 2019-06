P

ara que una negociación sea considerada como tal, las partes involucradas deben ceder algo para obtener algo a cambio, pero si al final de cuentas uno de los participantes cede todo y el otro gana todo, entonces a eso ni lejanamente se le puede calificar de negociación. Y a esto último apunta el resultado del encuentro de alto nivel entre el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el vicepresidente estadunidense, Mike Pence.

Al concluir uno de los encuentros entre la delegación mexicana y la estadunidense, Ebrard consideró que tenemos avances hoy en lo relativo a la crisis migratoria en la frontera bilateral, pero nada dijo de los aranceles que el salvaje de Trump quiere clavar a las importaciones provenientes de México, es decir, el punto nodal de la supuesta negociación y que ha puesto los pelos de punta al gobierno nacional y a los empresarios de ambos países.

Qué bueno que se registren avances (Ebrard dixit) en materia migratoria, pero desde el inicio mismo de la nueva administración, el gobierno de López Obrador dejó en claro que México no sería tercer país seguro, aunque para no ir más lejos, tres días atrás el propio Ebrard declaró que no es aceptable un acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos . Ellos lo saben (los gringos), y el límite en las negociaciones es la dignidad de México . Se oye bonito, pero ¿y los aranceles, apá?

Pero el entusiasmo del titular de la SRE rápidamente fue fumigado por la Casa Blanca, cuya vocera advirtió: por lo que hemos visto hasta ahora, lo que los mexicanos proponen simplemente no es suficiente; parece que nos estamos encaminando hacia los aranceles .

La amenaza y el chantaje son especialidades del salvaje de la Casa Blanca y su equipo, de tal suerte que podría pensarse que existe el avance presumido. Sin embargo, surgen indicios de que el canciller mexicano estaría doblando las manos.