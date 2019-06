T

al vez Ésta sea la fórmula para resolver el tarifazo: el gobierno mexicano está dispuesto a desplegar 6 mil elementos de la recién creada Guardia Nacional en la frontera sur del país para contener los flujos migratorios provenientes de los países vecinos, como parte de un acuerdo que está negociando con Estados Unidos para evitar la imposición de un arancel a las exportaciones nacionales a partir del lunes.El canciller Marcelo Ebrard dijo en Washington que hoy continuarán las negociaciones. El eje de las pláticas es el asunto migratorio. Les hemos explicado que son 6 mil hombres y que van a estar ahí (la frontera sur de México) desplegados , dijo Ebrard tras reunirse con autoridades estadunidenses.Horas antes, el presidente López Obrador hizo votos para que haya un acuerdo, pero aseguró que, si no lo hay, su administración está analizando todas las opciones para responder al tarifazo. Una de esas opciones podría ser castigar en la misma proporción las importaciones a México de productos estadunidenses. También anunció que ha convocado para mañana a una concentración popular en Tijuana. No haría cambiar de opinión a Trump, acabamos de ver la manifestación multitudinaria de rechazo que lo recibió en Londres, y ni se despeinó el bisoñé; sin embargo, para la política interna, servirá al propósito de que los ciudadanos, de cualquier ideología, expresen su apoyo al gobierno.

Tercer País

Antes del anuncio del canciller Ebrard, el ex embajador de Estados Unidos en México Carlos Pascual había señalado que otra de las opciones, la del tercer país seguro, sería decisión del gobierno mexicano. Sin embargo, advirtió que la llegada de millares de migrantes a nuestro país va a crear presiones internas. Pascual mencionó que la migración es algo que tiene que ver con las condiciones en Centroamérica de violencia, narcotráfico, crimen organizado, que están empujando a miles de personas de huir por su vida; están huyendo de la violencia dentro de los países donde están, y eso no es algo que se puede frenar en un día ni en un acto.

El Ministro en problemas