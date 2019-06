Ante la amenaza imperialista, unidad

L

os integrantes del Colectivo Morena Chilangos (Comochi) expresamos nuestro apoyo y solidaridad a la convocatoria de unidad del presidente Andrés Manuel López Obrador en defensa de nuestra soberanía e independencia, y refrendo de la amistad con el pueblo y gobierno de Estados Unidos.

La guerra comercial declarada de Trump hacia México, como medida de presión para la solución a la crisis humanitaria que hoy viven nuestros hermanos centroamericanos, no se podrá resolver con muros ni ejércitos ni cárceles. Los migrantes sólo reclaman un trabajo digno y remunerador y una vida libre de violencia, que sus países y gobiernos de origen no les ofrecen.

Es un error mezclar un problema estructural derivado de las relaciones sociales de producción capitalista, entre países ricos y pobres llamados también desarrollados y subdesarrollados; sólo se puede entender esto como producto de la conquista que derivó en el coloniaje y subordinación de todos los países latinoamericanos por parte de los países imperialistas.

Esta historia corre por pistas paralelas y simultáneas, hoy día el neoliberalismo, expresión del capitalismo salvaje de la época, continúa con el saqueo, despojo, explotación, depredación, expoliación de todas las riquezas y recursos naturales de nuestros países. Por tal virtud, una guerra comercial no resolverá esta problemática social y esta gran crisis humanitaria mundial.

¡Los grandes problemas sociales sólo se resolverán con grandes soluciones sociales! Por ello, nuestro apoyo para no afectar ni vulnerar los intereses de México.

Araceli Vázquez, Clara Robledo, Ezequiel Cortés, Esperanza de Huete, Frida Sánchez, Francisco Pérez, Guadalupe López, Hugo Sánchez, Lourdes Cortés, Lucía Cornejo, Rolando Carrasco, Rosa Elena Lira y Servando Tapia

Sobre la detención de migrantes en la frontera sur

En la detención del 5 de junio de una caravana de 420 personas les aniquila la esperanza de encontrar una solución plural a una situación plural desesperada. Lo conveniente para México sería dialogar con los gobiernos de países centroamericanos, de donde proceden los migrantes, para buscar una salida al desbordamiento migratorio. Estos migrantes deben ser informados de que México les quiere y respeta en la búsqueda de una mejoría, pero que no podrían seguir las caravanas hasta la frontera con Estados Unidos, primero, porque no hay ninguna garantía de que pudiesen cruzar la frontera, con el país de las barras y estrellas y en segunda, por el gran caos se produciría en México, la atención humanitaria sería de muy corto tiempo... ¿Y después? La opción pudiera ser que en sus propios países se unan y cambien su sistema político y económico, organizarse y afrontar la realidad, cambiándola, por más espantosa que sea. Los gobiernos tendrán que entender que si no atienden las necesidades de sus pueblos, en poco tiempo serán rebasados y no habrá fuerza alguna que los calme. La lucha por la sobrevivencia está en la lucha por cambiar el sistema que los oprime.

Luis Langarica Arreola

Sin corrupción pierden confianza calificadoras