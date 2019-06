René Alberto López

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 7 de junio de 2019, p. 31

Villahermosa, Tab., Este jueves reapareció en Tabasco el ex gobernador Andrés Granier Melo, en una entrevista con el programa de radio Telerreportaje, en la cual afirmó que su encarcelamiento obedeció a una venganza política de Arturo Núñez Jiménez y aseguró que no dejó en quiebra al estado. Dejé 700 millones de pesos al nuevo gobierno de Arturo Núñez para cumplir los compromisos con proveedores y no dejé deuda con pensionados , aseguró.

Anunció que contrademandará al ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), lo mismo que al ex gobernador Arturo Núñez Jiménez (2013-2018), luego de argumentar que las acusaciones en su contra fueron orquestadas por ambos gobiernos y correspondieron a fantasías producto de la venganza y el resentimiento .

Granier obtuvo su libertad el 8 de mayo pasado, después de casi seis años de prisión. Fue arrestado en junio de 2013, acusado por los gobiernos de Enrique Peña Nieto y del perredista Arturo Núñez Jiménez de fraude fiscal y peculado. Ayer el ex mandatario viajó por carretera a Villahermosa proveniente de la Ciudad de México.