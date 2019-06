Causa de 2011, prescrita

El ministerio público también le reprocha no haber tributado en España en 2011, pero los hechos relativos a ese año están prescritos y quedaron fuera de la causa, en la cual también está imputado un asesor, que no fue citado para este jueves, dado que la justicia española no lo había localizado hasta ese momento.

Sus abogados argumentan que hasta 2014 Shakira obtuvo la mayor parte de sus ingresos en giras internacionales y que no vivió más de seis meses al año en España, requisito para estar obligado a tener residencia fiscal en este país.

Además, según la prensa española, la cantante ya habría saldado sus deudas con la agencia tributaria del país, aunque eso no impide que el proceso judicial siga adelante.

Esta es la segunda vez en pocos meses en que Shakira pasa por los juzgados españoles después de haberse defendido en un juicio de las acusaciones de presunto plagio del éxito La bicicleta.