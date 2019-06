Alma E Muñoz, Alonso Urrutia e Israel Rodríguez

Las calificadoras de inversión que en los últimos dos días han reducido la nota de solvencia del gobierno y de empresas estatales no toman en cuenta en sus análisis la variable corrupción , acusó este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador. En respuesta, Moody’s, firma que redujo de estable a negativa la nota de la deuda mexicana, respondió al comentario del mandatario que en sus valoraciones sí contempla dicho factor.

Al señalar que no le preocupa que Fitch Ratings y Moody’s bajaron la calificación de deuda y perspectiva crediticia de México, López Obrador aseguró que la falla que tienen las agencias financieras y los expertos en la materia es que aplican la metodología que se utilizó en el periodo neoliberal que no tomaba en cuenta, en palabras tecnocráticas, la variable corrupción .

Reitera Presidencia que hay finanzas sanas

Por eso sus pronósticos no resultan, no van a tener éxito; a las pruebas me remito , señaló en conferencia de prensa matutina. Insistió que el peso está resistiendo a los amagos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los productos mexicanos. “Tenemos finanzas públicas sanas, está muy bien la recaudación… no vamos a aumentar la deuda pública”, señaló. Vamos a crecer 2 por ciento, y en el sexenio a 4 por ciento, aseguró.

En rueda de prensa, Jaime Reusche, analista de crédito sobre México de Moody’s, explicó que siempre se ha tomado en consideración la variable de la corrupción y por lo mismo no ha logrado tener una calificación crediticia como la máxima de la región que la tiene Chile.

México tiene un gran historial de corrupción, impunidad e informalidad, lo que ha limitado nuestra calificación , aclaró .

“Honestamente el tema de corrupción ha sido un factor que siempre ha incidido.