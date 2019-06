Refirió que aún no hay evidencia de que personal de alguna institución bancaria esté involucrado con algún caso de robo a cuentahabiente, pero, aseguró, se estudia el modus operandi de los asaltos, porque no hay un patrón definido.

Estos robos a cuentahabiente no son de 3 mil, 4 mil o 5 mil pesos, sino de cantidades arriba de 100 mil pesos, y eso no es común , expresó. “He dicho que pueden ser funcionarios bancarios, (pero) la asociación me dice ‘no necesariamente’, entonces, lo estamos estudiando”.

Sobre la detención de dos sujetos en la colonia Condesa, quienes robaron 40 mil pesos a la diputada federal de Morena Graciela Sánchez, indicó que se espera que devuelvan el dinero porque están plenamente identificados por la legisladora, así como un teléfono celular y otras pertenencias hurtadas.