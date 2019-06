Informó que de este total, cuatro despachos han sido liquidados por no haber cumplido con los contratos de manera correcta desde el comienzo del actual gobierno.

Martínez Velázquez aseguró que 3 de cada 10 empresas adscritas al organismo, de un total de un millón, se encuentran dentro del programa de reconocimientos Empresas de 10 , un esquema que otorga beneficios a las compañías que tienen aportaciones puntuales por al menos 10 bimestres consecutivos.

Las empresas que no acceden al programa es porque no son constantes o tienen algún tipo de denuncia ante la Prodecon (Procuraduría Federal de Defensa del Contribuyente) , dijo el funcionario. Explicó que sólo 2.5 por ciento estaría en cartera vencida y 70 por ciento de las empresas adscritas al Infonavit no está dentro del programa de reconocimientos.

Martínez Velázquez informó que en el primer trimestre del año el Infonavit colocó 120 mil créditos en toda la gama de financiamiento que ofrece el instituto, una cifra que supera a los 114 mil de igual periodo del año pasado. Detalló que el crédito a la vivienda usada tuvo un aumento de 8.5 por ciento, mientras que los financiamientos a la vivienda media residencial y residencial aumentaron entre 4 y 6 por ciento.