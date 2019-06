No se han cansado de exigir justicia ante un Estado mexicano que refleja sus carencias, su ausencia y las perversidades de gobiernos, de autoridades que estuvieron involucradas , resaltó la parlamentaria Citlalli Hernández, de Morena, organizadora del acto.

La exposición A 10 años del incendio de la guardería ABC, instalada en el barandal que rodea la sede legislativa, da cuenta de la búsqueda de justicia de los familiares de los menores fallecidos el 5 de junio del 2009. Entre las fotografías se puede ver el rostro sonriente de Emilia en vida, la hija de Abraham Fraijo, que no ha dejado de marchar y denunciar la impunidad de que gozan los responsables de esa tragedia.

El Congreso de la Unión recordó la tragedia de la Guardería ABC con una exposición fotográfica en las instalaciones del Senado y un llamado desde la Comisión Permanente a que haya justicia y no se deje en la impunidad a los funcionarios responsable.

Familiares, legisladores, y defensores sociales, advirtieron que a pesar de que un año después de la tragedia se aprobó la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, mejor conocida como Ley 5 de Junio, no se ha podido poner en marcha, debido a que varias entidades, entre ellas la Ciudad de México, no han armonizado sus legislaciones con la ley federal y la mayoría no emitió el reglamento. Por ello, a 10 años de la ABC, otros 100 menores han muerto en guarderías, debido a negligencias y otras irregularidades, advirtió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez.

En la sesión de la Comisión Permanente y, a propuesta de Morena, se exhortó a los estados pendientes de hacerlo a armonizar su legislación y al gobierno del estado de Sonora para atender como asunto prioritario el proyecto de un monumento luctuoso en Hermosillo.