Jueves 6 de junio de 2019, p. 34

Regina es una sobreviviente. Hoy tiene 12 años y recordar le duele. Cuando trata de llevar su mente al pasado, su semblante se transforma. Intenta contener un llanto que comienza a asomarse, pierde esa batalla. Es una luchadora. Hace 10 años su vida cambió. Es una víctima del incendio de la guardería ABC, en Hermisillo, Sonora.

Lo que tiene presente es justo una de las escenas más crudas. "Lo único que recuerdo es que íbamos saliendo de la guardería y que cruzando la calle había niños a los que ni se les veía la cara, estaban súper quemados, súper feo".

No salió ilesa. Sufrió una fuerte quemadura en uno de sus brazos aquella tarde del 5 de junio de 2009 y padece de un extraño padecimiento. Cada vez que hace un esfuerzo intenso suele desmayarse. "No puedo ni correr", explica. Los médicos no atinan un diagnóstico. Le han dicho que se trata de un síncope neurocardiogénico, un extraño padecimiento que es hereditario. En su familia nadie padece algo similar. Otros especialistas han dicho que es una falla neurológica. "Nadie ha llegado a una conclusión ni sabemos si está relacionada con aquellos hechos", dice su madre, Carolina.Ella tenía entonces 18 años y desde aquella tarde su vida dio un giro súbito. Tuvo que dejarlo todo: estudios (estaba por iniciar la licenciatura), trabajo y hasta el canto (amaba la ópera). Pero afirma que todo ha valido la pena pues tiene a su pequeña a su lado.