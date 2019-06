Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

El gobierno federal busca ampliar la denuncia penal que interpuso el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que analiza si el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours es el único que debe ser acusado o se incluyen a 25 ex funcionarios de los tres órdenes de gobierno que fueron vinculados con el caso. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá a los padres de las víctimas a las 18 horas en Palacio Nacional, confirmó en un comunicado la Secretaría de Gobernación.

Zoé Robledo, director general del IMSS, informó que para reforzar la querella presentada en mayo pasado analizan el proyecto de sentencia que hace nueve años presentó el ministro Arturo Zaldívar para sancio-nar a altos funcionarios públicos por su presunta negligencia, y que en su momento fue desechado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mientras un grupo exigía justicia y audiencia con López Obrador, desde temprana hora, afuera de Palacio Nacional, en la conferencia de prensa matutina en el Salón Tesorería, el titular del Ejecutivo se comprometió a reunirse con todos los padres de las víctimas en unidad porque hay, desgraciadamente, división de los familiares y distintos abogados, distintos procesos .

Por ello, instruyó a Robledo y al subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, buscar a los distintos grupos de familiares para llegar a un acuerdo general.

Lo que no quiero es recibir una parte y que luego me reclamen quepor qué no a otros; además, no quiero ser el factor de discordia. Al contrario, lo que quiero es que sea algo en favor de la unidad de todos, más con estas causas , dijo el mandatario federal.

Anoche se informó que se había alcanzado un acuerdo para que el encuentro se diera hoy.