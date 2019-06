I

niciamos la semana con una noticia que, en principio, pareciera no sorprender demasiado y que muchos damos por descontado: Infiltró el crimen organizado al Poder Judicial , decía la cabeza presentada en letras pesadas en la portada del periódico El Universal del lunes.

Aunque se presume que el poder corruptor del crimen organizado afecta múltiples esferas, entre ellos a los juzgadores, la aseveración cobra especial relevancia cuando resulta que el autor de la misma es precisamente el titular del Poder Judicial de la Federación.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, hizo delicadas revelaciones, pues admite que existen juzgadores federales corruptos que incluso han llegado a establecer nexos con el crimen organizado.

La declaración de Zaldívar, quien desde su llegada a la presidencia de la Corte se echó a cuestas la nada fácil tarea de erradicar la corrupción y el nepotismo existente en el Poder Judicial, cimbró las estructuras de juzgados y tribunales en todo el país y causó enojo, molestia y, desde luego, preocupación, entre los juzgadores.

El ministro presidente reconoció que la lucha contra la corrupción enfrenta fuertes resistencias hacia dentro y hacia fuera del Poder Judicial, tal vez el más conservador y opaco de los poderes del Estado.

En particular llamó mi atención una pregunta y su respuesta, que a continuación reproduzco:

–¿En el PJF hay narcojueces?

–No, yo no los llamaría narcojueces. Hay algunos casos donde el crimen organizado llega a infiltrarse. También hay que tomar en cuenta otra cosa: existen muchos jueces y magistrados federales que arriesgan su vida todos los días y hoy estamos en este esquema de plata o plomo. Entonces también hay que entender que como Estado tenemos el compromiso de protegerlos y brindarles seguridad.

Aquí habría que apuntar que, afortunadamente, la mayoría de los juzgadores del país mantienen conductas honorables, éticas y profesionales. Quizá por eso sea importante ventilar los casos de los jueces y magistrados que no son honrados, que no son honestos y que no tienen el derecho a pertenecer a ese poder.

Es conocido que hay ciertos lugares donde territorialmente el poder corruptor del crimen organizado está muy acentuado y sigue en alza. Eso se ha visto no sólo con el narcotráfico, sino también con otros delitos graves, como el secuestro, el huachicol, la trata de personas o colusiones de juzgadores con despachos de abogados de delincuentes. Hay servidores del Poder Judicial que ostentan bienes que no corresponden a sus ingresos… Y ahí los controles disciplinarios del CJF han quedado a deber.