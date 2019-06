El gobierno federal también le indicó que toda comisión al extranjero deberá contar con la autorización del presidente Andrés Manuel López Obrador

Estas medidas han causado inquietud entre algunos académicos, pues aunque esta semana se informó que los investigadores no requerirán el permiso expreso del titular del Ejecutivo para realizar viajes académicos a otros países, como se les había pedido en los últimos días, no se les ha aclarado si se les restringirán o no los recursos para dichos viajes.

Señalaron que anualmente cada investigador puede acceder hasta a 20 mil pesos para periplos de trabajo fuera del país. Esos recursos son para cubrir gastos como boletos de avión, hospedaje y alimentación. Pero en muchos casos resultan insuficientes, por lo que hay ocasiones en que ellos deben completar de sus bolsillos el costo de los pasajes aéreos, por ejemplo, para asistir a congresos y otras actividades en otros países.