Tras la detención del líder de la iglesia evangélica La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, en California, Estados Unidos, acusado de 26 delitos sexuales –al que se le fijó una fianza de 50 millones de dólares–, entre ellos tráfico de personas, violación de menores de edad y pornografía infantil, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló ayer que cuando se rentó el Palacio de Bellas Artes no sé si se utilizó para hacerle un homenaje , no se sabía de lo que se conoció posteriormente.

Es obvio, manifestó, “que independientemente (de) si se les rentó o no el Palacio de Bellas Artes, no se sabía; al menos no tenía la autoridad información sobre lo que se conoció… y cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier asociación, puede expresarse, manifestarse. Esa es la tolerancia, esa es la diversidad”.

El jefe del Ejecutivo federal precisó: Puedo no estar de acuerdo con una persona, con un grupo, con una creencia, pero debemos respetar. Entonces, eso fue lo que nos guió cuando se generó esa polémica. Y lo único que quiero es que se entienda el contexto y los tiempos, porque ahora nuestros adversarios puede ser que nos echen la culpa .