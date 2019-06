Dennis A. García y César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 6 de junio de 2019, p. 10

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), señalado por causar daño patrimonial a la empresa productiva del Estado, tiene tres días para comparecer y ponerse a disposición del juez que libró la orden de aprehensión en su contra.

A 10 días que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió la ficha roja contra Lozoya Austin, la FGR no tiene rastro del ex funcionario y, aunque ha realizado algunos cateos en sus propiedades, no ha tenido éxito en cumplimentar la orden de aprehensión que libró un juez del Reclusorio Norte donde fue consignado el expediente.

En un comunicado, la dependencia que encabeza el fiscal Alejandro Gertz Manero, mencionó que los alcances de la suspensión definitiva que concedió la juez octavo de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México obliga a Lozoya Austin a presentarse personal y periódicamente los días lunes al juzgado para firmar en el sistema de control biométrico.

Asimismo, lo obliga a comparecer ante la autoridad que emitió la orden de aprehensión, tantas y cuantas veces sea citado o requerido. También lo obliga a otorgar una garantía por 500 mil pesos, para el cumplimiento de las obligaciones que se le han establecido , dijo la FGR.

Deben de firmar, pese a lograr amparo de la ley

Respecto a su hermana Gilda Susana Lozoya, la suspensión definitiva que obtuvo del juez decimocuarto distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México y que fijó fecha del 20 de junio para la audiencia, la FGR indicó que tiene cinco días hábiles para comparecer y ponerse a disposición del juzgador.