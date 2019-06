Susana González G.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber of Commerce) y el Consejo Coordinador Empresarial de México (CCE) anunciaron desde Washington una alianza para abordar los desafíos migratorios en la frontera y advirtieron que el tratado comercial con Canadá (T-MEC) no podrá ratificarse sin eliminar primero la amenaza arancelaria .

Si bien el gobierno mexicano ha sido insistente en que el tema migratorio no debe mezclarse con la relación comercial, el comunicado que emitieron ayer Thomas J. Donohue y Carlos Salazar Lomelín, presidentes de los organismos cúpula del sector privado estadunidense y mexicano, respectivamente, siguió la misma línea que la primera reunión entre las delegaciones de ambos países, ya que privilegiaron soluciones al flujo de migrantes centroamericanos en lugar de abordar el arancel de 5 por ciento que el presidente Donald Trump amenaza aplicar a todos los productos mexicanos a partir del próximo lunes.

Así, el CCE y la Cámara de Comercio de EU se comprometieron a ayudar a los gobiernos de México y Estados Unidos a diseñar soluciones que mitiguen la escalada de la crisis migratoria y a implementar una hoja de ruta estratégica en el plazo inmediato con el apoyo de sus empresas asociadas.