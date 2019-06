D

onald Trump es un taimado coyote de uno de los negocios más rudos y rapaces: los bienes raíces. No se va a ir con la primera oferta sin regatear. ¿Qué fue lo que sucedió ayer en Washington en la primera ronda de negociaciones entre los comisionados de México y Estados Unidos? El canciller Marcelo Ebrard informó que se trató de una reunión cordial , que cada equipo defendió con argumentos y firmeza sus puntos de vista, pero que quedaron asuntos pendientes, por lo que se reunirán de nuevo hoy para continuar con las pláticas. El tema central fue el migratorio. Explicó que era de esperarse que en un primer encuentro no llegaran a un acuerdo como tal, pero el objetivo es acercar posiciones. La amenaza de Trump de imponer aranceles de 5 por ciento a todas las exportaciones mexicanas a partir del próximo lunes sigue en pie. Mañana (hoy) se tendrán otras reuniones con el fin de acercar posiciones. Ambas partes reconocen que la situación actual no se puede mantener como está , agregó el canciller. Mencionó que hay que ser optimista, más cuando se está en una situación difícil y bajo tensión. La representación estadunidense estuvo encabezada por el vicepresidente, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo. Desde Irlanda, Trump siguió echando leña a la lumbre. Hay algo que tiene en su contra: no cuenta con el apoyo de su Partido Republicano que podría bloquear su iniciativa. Por otro lado, circula el dato de que el gobierno mexicano prepara una lista de productos de Estados Unidos para gravarlos con una tarifa de la misma cuantía que la propuesta por Trump.

A salto de mata

Si no tuviera temor a ser capturado, Emilio Lozoya ya hubiera aparecido en público en algún lugar del mundo. Pero sabe que la Interpol le pisa la sombra. María Elena Cardona Ramos, jueza 8 de distrito en materia penal, decretó la suspensión definitiva de la orden para aprehender al ex director general de Pemex por uno –sólo uno– de los delitos que se le imputan, pero aclaró que no repercute sobre otros cargos. Se trata del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y no amerita prisión. La semana pasada fue ordenado el arresto de Lozoya, quien estuviera a la cabeza de Pemex la mayor parte del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), y la Interpol detuvo al empresario Alonso Ancira, principal accionista de la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA). Son las primeras medidas concretas y de alto perfil del presidente Andrés Manuel López Obrador en el combate a la corrupción, que fue su bandera en la campaña electoral y es su lema de gobierno, aunque aclaro, no se trata de una venganza, el expediente fue iniciado el sexenio anterior.