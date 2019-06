Xinhua y Sputnik

Periódico La Jornada

Jueves 6 de junio de 2019, p. 25

Río de Janeiro. El Ministerio Público Federal (MPF) brasileño comunicó al Tribunal Superior de Justicia que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) ya cumplió el tiempo suficiente de su condena para poder pasar al régimen semiabierto.

Según un informe que divulgó la cadena de televisión Globo, Lula podría dejar la prisión durante el día para trabajar, siempre que informe dónde lo haría, y si así lo considera oportuno el pleno del tribunal.

El ex mandatario, de 73 años, declaró que prefiere no crearse expectativas con la posibilidad de dejar la cárcel en el corto plazo. No sé si voy a salir; no hay nada peor para un preso que una expectativa frustrada , comentó el líder izquierdista en declaraciones al Diario do Centro do Mundo.

El ex líder metalúrgico agregó que no está dispuesto a usar una tobillera electrónica. Eso es para delincuentes, o para palomas mensajeras , expresó.

Lula fue detenido el 7 de abril de 2018 y cumple una condena de 12 años y un mes que le fue impuesta en segunda instancia sin que se hubiera comprobado un solo delito de los que se le imputan: corrupción pasiva y lavado de dinero.

Lula está acusado de haber recibido un departamento de la constructora OAS, ubicado en el litoral de Sao Paulo, a cambio de favorecer a la empresa con contratos, aprovechando sus influencias.