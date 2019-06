▲ Empress of the seas, con bandera de Bahamas, propiedad de Royal Caribbean, se convirtió ayer en el último crucero en tocar puerto cubano en su recorrido por el Caribe, ante las nuevas restricciones de Estados Unidos a los viajes a la isla. Foto Afp

Sputnik, Xinhua, Reuters, Afp, Notimex y AP

Periódico La Jornada

Jueves 6 de junio de 2019, p. 24

La Habana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condenó las restricciones de viajes impuestas por Estados Unidos contra la isla, anunciadas el pasado martes y vigentes desde el primer minuto de ayer, al considerar que violan el derecho internacional.

El gobierno de Estados Unidos no cesa en su perverso afán de doblegar a Cuba con nuevas medidas que arrecian el bloqueo económico. Condenamos esta política. No podrán detenernos: viviremos y venceremos , tuiteó el mandatario, en cuya publicación agregó una nota del diario oficial Granma que explica las nuevas restricciones estadunidenses.

Las recientes medidas, que también fueron rechazadas por los gobierno de Rusia y Venezuela, incluyen una modificación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros que elimina la autorización de viajes educativos y culturales grupales conocidos como pueblo a pueblo , así como la limitación a aeronaves y embarcaciones autorizadas para ir a la isla en estadía temporal.

Los cambios de política afectarán principalmente a la industria estadunidense de los cruceros: el Empress of the seas, buque con bandera de Bahamas propiedad de la empresa Royal Caribbean, se convirtió ayer en el último crucero en tocar puerto cubano en su itinerario por el Caribe, mientras la compañía Carnival informó que ya no viajará a Cuba.

Las principales líneas de cruceros eliminaron de inmediato de sus itinerarios las escalas en Cuba y comenzaron a reorientar a sus barcos hacia otros destinos, entre ellos México. Cerca de 800 mil pasajeros de cruceros o que agendaron viajes se vieron afectados, de acuerdo con la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros.