¿P

or qué las innecesarias prisas y presiones lumpen burguesas para que el Legislativo mexicano ratifique a la brevedad el T-MEC, instrumento que formaría parte de la ley fundamental del país, siempre que no contradiga a la Constitución vigente que nos define como nación soberana e independiente y no como Estado vasallo integrante de un tratado negociado por representantes con una pistola en la sien: un EU en ese momento en plena agresión unilateral (AU) arancelaria contra el acero y zinc de México y Canadá? Hago la pregunta porque se sabe que el legislativo de EU se tomará su tiempo para ratificarlo, más ahora con los demócratas al mando de la Cámara Baja y sin disposición para favorecer iniciativas republicanas, menos en tiempos electorales, cuando la AU contra México y migrantes es parte del armamento electoral de la ultraderecha en poder de la presidencia imperial,

El uso y abuso neonazi de la AU contiene alto riesgo de guerra entre potencias centrales. En pocos días Trump se lanzó contra 36 naciones (ICH 1/6/2019 http://www.informationclearinghouse. info/51701.htm) y no frena sino que precipita el patatús hegemónico de EU no sólo de lo que le queda de liderato moral e intelectual, científico-tecnológico. También por el fardo de un sistema político incapaz de liderar contra el ya costoso y catastrófico deterioro bioclimático.

En esta semana además de México, también India y Turquía fueron países amenazados bajo una ley de sanciones a adversarios por la compra del sistema de defensa ruso S-400. Mientras las 28 naciones integrantes de la Unión Europea (UE) fueron sorprendidas con un ultimátum por su plan de defensa además de otros castigos si Bruselas osa comerciar con Irán por medio de un mecanismo humanitario que no usa el dólar evitando el embargo impuesto por EU: Habiéndose esforzado en establecer el acuerdo nuclear con Irán, firmado por EU cuyo funcionamiento es aprobado por la Agencia Internacional de Energía Atómica, los estados integrantes de la UE no están dispuestos a abandonar el comercio y las inversiones en Irán como ordena Trump (Ibid). Pero ya el Representante Especial de EU en Irán amenazó con una ilegal AU. Desde hace un buen rato, tanto China como Rusia han dado respuestas racionales y firmes cuando han sido objetivos de la AU.