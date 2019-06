En 1985 empezó una colección-archivo de esas obras. En 1993 ganó la beca Fonca-Bancomer-Rockefeller en el Headland Center for the Arts de San Francisco. Dos años después logró el segundo lugar en la primera Bienal de Juguete Arte Objeto y primer premio en el Concurso de Libro Objeto (Conafe).

‘‘La historia de su familia, alemana por parte de su padre, catalana por la madre, son parte del fino bordado que aplica diligentemente a sus libros objeto. El libro de Zeppelin, para nombrar un ejemplo, nos cuenta el viaje que su padre hizo siendo niño con sus padres y tres de sus hermanos, y al que sobrevivió con un hermano y su madre.

‘‘Sin embargo, este conjunto presentado bajo el nombre de Paseo de Gracia está pensado como un retrato de su madre, Teresa. A partir de ciertas aficiones compartidas como buscar objetos y tener siempre a la mano fotos viejas, a veces como recuerdos personales o porque describen tierras lejanas o fantasías, compartieron una estética teñida de nostalgia y con una carga autobiográfica. A las dos les gustaba reutilizar estos hallazgos en sus respectivos trabajos: Yani en sus cajas y libros de artista y Teresa en su trabajo como escenógrafa y ambientadora de cine.”

En La duplicadora: Risografía, arte gráfico y edición, exposición montada el año pasado en el Museo Nacional de la Estampa, se presentó un facsimilar de El libro de Zeppelin.

Armando Sáenz Carrillo, curador de Paseo de Gracia, apuntó: ‘‘El territorio emocional que Yani Pecanins va construyendo poco a poco con cada una de sus obras, conjuga el ejercicio de varios oficios singulares. El de exploradora, capaz de descubrir objetos aparentemente disímbolos y encontrar su razón de ser, el de visionaria que imagina hacia dónde la pueden llevar sus descubrimientos, el de bordadora que con mucha paciencia entreteje un discurso personal a cada una de sus piezas para que quien las observe intente resolver el enigma”.

El año pasado salió a subasta el acervo de arte de Tere Pecanins en la casa Morton. Esa vez Yani expresó a La Jornada: ‘‘Es parte de la colección que se separó en tres pedazos; uno lo tiene Monserrat Pecanins, otro se le quedó a Betsy, y el tercero a mis hermanos y yo. La he cuidado y guardado durante mucho tiempo, la catalogué, traté de venderla al Instituto Nacional de Bellas Artes. Hubo intentos pero nunca compraron nada. No puedo guardar tantos cuadros. Tengo miedo de que empiecen a estropearse. Me duele mucho venderlos, pero no me queda otro remedio; prefiero que se vean o vayan a una casa a que estén en un lugar bonito”.

Los restos de Yani Pecanins serán velados hasta las 10 horas de hoy en la funeraria García López (General Prim 57, colonia Juárez) y serán cremados.