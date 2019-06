Bertha Teresa Ramírez

Periódico La Jornada

Jueves 6 de junio de 2019, p. 31

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se mantiene preocupada por la elevada tasa de personas que se emplean en actividades informales en la Ciudad de México, sin protección en materia de salud y pensiones a edades avanzadas, afirmó Geraldina González Marroquín, directora del organismo para Mexico y Cuba.

Si bien la capital del país tiene la informalidad más baja de todo México, aún así sus niveles son muy altos, a pesar de que ya sabemos que en la informalidad no hay garantías para los trabajadores, pues no necesariamente se les paga salario mínimo, no tienen seguridad social ni pensión, es decir, están en condiciones precarias de trabajo .