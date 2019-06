Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de junio de 2019, p. 31

De los 127 candidatos que se inscribieron en el Senado para integrar el consejo técnico y la junta directiva del Órgano para la Mejora Continua de la Educación, que tendrá a su cargo la evaluación de docentes, sólo 18 cumplieron los requisitos de ley y continuarán con el proceso de selección.

Tanto el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, como el presidente de la Comisión de Educación, Rubén Rocha, señalaron que el elevado número de aspirantes rechazados –109– se debió a que algunos no entregaron los documentos requeridos o eran incompletos.

Documentación incompleta

Algunos no presentaron ­currículo, otros no presentaron todos los documentos como se establecía en la convocatoria y algunos más no entregaron las copias certificadas por la autoridad competente.

Fue el caso de alguno de los nombres más conocidos, que aspiraba al cargo y presentó copia certificada de su instrucción primaria, firmada por la directora del plantel respectivo, en lugar de un notario .

No se quiso dar a conocer el listado completo de candidatos que no fueron aceptados, pero se sabe que uno fue Benjamín González Roaro, ex director del Issste y considerado cercano a Elba Esther Gordillo.