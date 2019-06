Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de junio de 2019, p. 15

La Comisión Permanente del PAN asumió como una gran derrota del partido la pérdida de la gubernatura de Baja California, donde el blanquiazul tampoco pudo llevarse ni una sola diputación de mayoría o alguna presidencia municipal.

Cecilia Romero, ex dirigente nacional del partido, señaló que lo ocurrido en aquella entidad obliga a una profunda reflexión sobre lo qué pasó no en la campaña, sino en los últimos años. No basta con decir que fue el desgaste de gobierno, los errores humanos, los problemas internos del PAN o los conflictos entre las administraciones municipales y la estatal.

En un primer acercamiento a los malos resultados en esa entidad, estimó que ahí, Acción Nacional perdió el alma. Las cifras registradas el pasado domingo son una llamada de atención muy fuerte, destacó, al reconocer que esta es una derrota dolorosa.

Integrante de la Comisión Permanente, Romero Castillo explicó que la pérdida de la gubernatura de Puebla es una cosa diferente, porque ahí nos arrebataron el puesto. Primero, con la tragedia registrada y luego porque se nombró un mandatario interino que no era del PAN.

Fueron loables los intentos por ganar y se logró que subiera la votación, pero no fue suficiente, precisó.