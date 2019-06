Asimismo, dijo que en el caso de Baja California el abstencionismo registrado no es atípico. Es la entidad que tradicionalmente ha tenido la menor participación en los últimos 15 años en comicios locales y federales. En elecciones anteriores, Baja California ha tenido una participación de entre 30 y 35 por ciento como máximo. Antes había la hipótesis de que el padrón no estaba actualizado y por eso no votaban. Ya no es así, ahora éste es de 99.85 por ciento .

Sobre el caso de Quintana Roo, explicó que ahí se tiene una afluencia bajísima de 22 por ciento. Llovió todo el día, incluso con inundaciones en Chetumal. Sin embargo, también el hecho de ser una zona turística hace compleja la elección, pues el domingo es día de trabajo .