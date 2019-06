Claro que en el pasado hubo errores garrafales, pero con la misma contundencia tenemos que decir que no se gobierna viendo el retrovisor, que al Presidente no le va a durar seis años el discurso de lo que hicieron mal los gobiernos anteriores .

Ante las críticas de la oposición, respecto de que en el plan no hay estrategias, metas ni tiempos, le falta estrategia, es aspiracional e incluso tiene errores de sintaxis, los diputados de Morena cuestionaron que, en el pasado, ningún plan de desarrollo funcionó. No será como ustedes lo quieren , acotó Pablo Gómez.

Los priístas reclamaron que no está concebido bajo una planeación democrática. María Alemán Castillo (PRI) resaltó que el contenido del plan no cumple los requisitos de presentación, y que no son optativos, es decir estrategias, indicadores, objetivos, acciones.

No es más que un discurso político, con frases que se escuchan bonito, rentables políticamente , añadió.

Por Morena, Sergio Gutiérrez sostuvo que sí es un documento democrático porque se trata del plan por el que la gente votó; es lo que la gente nos pidió. Tiene un diagnóstico de las consecuencias de la política neoliberal .

No obstante, Claudia Pastor (PRI) resaltó que la planeación democrática no está relacionada con el voto, sino que está definida en la ley, que incluye requisitos sobre los programas sectoriales, institucionales, regionales, especiales y de desarrollo integral, así como de evaluación.