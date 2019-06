Periódico La Jornada

Miércoles 5 de junio de 2019, p. 10

Con independencia de los recursos legales que se interpongan contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la obra estará lista en tres años, aseguró Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), esto luego de que el Primer Tribunal Colegiado Administrativo con sede en Naucalpan, estado de México, advirtió que la construcción de la terminal aérea ocasionará degradación de las tierras y de los ecosistemas.

El colegiado concedió una suspensión provisional a un particular a finales de mayo para que no se realicen las obras –previstas para arrancar en junio– hasta que las autoridades cuenten con todos los dictámenes legales y ambientales, de lo contrario, consideró, existiría un daño inminente e irreparable

Esperemos que los temas legales se superen, porque vamos a demostrar que se están cubriendo todos los trámites, todos los aspectos. Se están obteniendo todos los permisos y se están resolviendo todas las disposiciones existentes. Entonces no habrá, yo supongo, ningún problema de naturaleza ministerial , declaró el funcionario, luego de participar en Mobile 360 América Latina.