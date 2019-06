Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de junio de 2019, p. 8

Morena en la Cámara de Diputados planteó que las autorizaciones de viaje y gastos al extranjero deben corresponder a funcionarios de las dependencias y no al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sería absurdo que, en lo personal, el Presidente, como si no tuviera otra cosa que hacer, se dedicara a autorizar gastos de viaje , dijo el vicecoordinador de la bancada, Pablo Gómez.

Ante las denuncias de investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a quienes no se les ha autorizado salir del país por las medidas de austeridad, el legislador acotó que el gobierno no autoriza quién puede o no viajar, porque los mexicanos son libres para entrar y salir del país, sino sólo los gastos.