Miércoles 5 de junio de 2019, p. 3

Pese al anuncio del mandatario de Estados Unidos de que es probable que a partir del lunes se impongan aranceles a los productos mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que las delegaciones de altos funcionarios de México y de ese país alcancen un acuerdo antes de ese día. En caso de que entre en vigor la tarifa de 5 por ciento, aseguró, mantendrá el diálogo. A pregunta expresa, no descartó reunirse con Donald Trump, pero primero que se lleve a cabo el encuentro de mañana (hoy) y otros .

En conferencia de prensa, López Obrador adelantó que no acudirá a la cumbre del G-20, en Japón –en su lugar asistirán los titulares de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Hacienda, Carlos Urzúa.

Al preguntarle acerca de la posibilidad de que la cumbre sea opción para denunciar los ataques de Donald Trump, señaló: No, porque no quiero ir a una confrontación directa; ahí van a tratarse probablemente los asuntos de la guerra comercial, en la que yo no estoy de acuerdo, las diferencias que hay entre Estados Unidos y China .

Adelantó que enviará una carta al G-20 en la cual expondrá los problemas que genera la desigualdad. “Esas son las reuniones que hacen falta… mi aportación va a ser modesta. Hay que reunirse para que no haya tanta desigualdad en el mundo… que se promueva que haya justicia. Basta de estar viendo las cosas por encima y no ir al fondo”.

Al preguntarle acerca de una posible conversación telefónica hoy con Trump, resaltó la reunión entre las delegaciones mexicana y estadunidense en Washington, sobre la cual dijo sentirse optimista por la comunicación que han sostenido funcionarios de ambos gobiernos.