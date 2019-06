P

asa el tiempo, el reloj sigue su curso, y el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene un discurso muy optimista sobre la relación México-Estados Unidos. Cree –como lo manifestaron gobiernos anteriores– en la tesis de que ambas naciones son socias y amigas , pero dadas las presiones, amenazas, caprichos y chantajes del salvaje de la Casa Blanca resulta más que dudoso que la visión del mandatario mexicano sea correcta.

Cierto es que su discurso intenta calmar las aguas, envía un mensaje tranquilizador y da una impresión políticamente correcta, pero si la relación bilateral se mide por los hechos, por los resultados, muy lejos está el punto de turrón que se presume.

López Obrador y Trump mantienen su guerra de discursos. Todo depende de quién lo dice: que sí, que no; que el lunes, que antes de ese día; que los aranceles van porque van, que no irán porque ya nos contestaron el teléfono; que tengo información que van muy bien las pláticas , que lo más probable es que el lunes 10 de junio se apliquen los aranceles, porque México tiene que hacer más para frenar este ataque, esta invasión (de migrantes) a nuestro país .

En la mañanera de ayer, el presidente López Obrador se mostró optimista , porque en la reunión que hoy se daría entre Pompeo y Ebrard (si es que al final de cuentas se sientan a platicar) se va a llegar a un acuerdo, antes de que entre en vigor o se imponga esa tarifa (aranceles), porque hay indicios de que les importa a los funcionarios de Estados Unidos que haya un acuerdo, empezando porque hay comunicación, se están dando estas entrevistas .