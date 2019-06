E

s un buen augurio, en vísperas de la reunión de hoy en Washington, la recuperación que registró ayer el peso: cerró en 19.53 por dólar, después de que se disparó el lunes a 25.15 (en ventanillas bancarias). Tal vez se contagió del optimismo con que el gobierno mexicano está encarando la nueva amenaza de Trump. Hoy se reúnen en Washington el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado, Mike Pompeo, con sus respectivas comitivas, para buscar una salida al problema que ha creadoTrump con su idea de imponer un arancel a las exportaciones mexicanas. Ebrard asegura que hay 80 por ciento de probabilidades de que no llegue a ejecutarse. No es un cálculo sin bases. En las últimas horas los senadores republicanos han expresado su propósito de bloquear la iniciativa de su presidente, de acuerdo con The Washington Post. El senador Kevin Cramer, republicano de Dakota del Norte, predijo que el Senado tendría suficientes votos para anular el veto de Trump a cualquier medida que impida que los aranceles entren en vigor el 10 de este mes. Usted ha oído hablar de personas que están cansadas de la guerra , dijo Cramer. Los senadores republicanos están cansados de los aranceles . Por otro lado, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, expresó que podría llevar el caso a tribunales. La tarifa sobre las importaciones equivaldría a imponer un impuesto a los consumidores, expresó. Probablemente en la reunión de hoy en Washington no se llegue a una solución definitiva, pero será un foro internacional para que México exponga sus argumentos y gane más terreno en la opinión pública estadunidense.

Baja California: balance de pérdidas