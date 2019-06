Insta a ampliar nexos con otros países

ndrés Manuel López Obrador, presidente de México. Respetado señor: En mi carácter de diplomático mexicano de carrera, con más de 40 años de experiencia, en parte responsabilizado del vínculo con Estados Unidos, incluso a nivel de subsecretario, le ruego acepte mi más sincera felicitación por los términos de su carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fechada el 30 de mayo pasado.

Con un estilo muy propio plantea usted una serie de criterios que se deben tener en cuenta al adoptar medidas en un tema tan complejo, responsabilidad de la comunidad de naciones, como es el migratorio, conceptos sobre los que no debemos ceder bajo presión alguna, al tiempo que acertadamente rechaza usted implícitamente la visión dialéctica de que con la soberanía nacional de nuestro país se confirma o se niega vis a vis el nivel de nuestro vínculo con el gobierno de Washington.

No cabe duda, debemos procurar una relación amistosa con Estados Unidos, donde viven millones de compatriotas, así como con otros países vecinos, y con todos con los que mantenemos lazos diplomáticos y/o consulares.

En conclusión, señor Presidente, en forma muy respetuosa exhorto a su gobierno no sólo a mantener el diálogo con interlocutores válidos en Estados Unidos, sino a avanzar sin dilación algunas en un programa de diversificación con otras naciones, pues es claro que depender de un solo país para nuestro desarrollo atenta contra la seguridad y estabilidad a futuro, situación que el pueblo mexicano no está dispuesto a tolerar más.

Sergio González Gálvez, embajador emérito

Apps desplazan a taxis por mejor servicio, dice

Aceptémoslo, las aplicaciones como Uber para trasladarse en una ciudad son una maravilla, llegaron para quedarse, no se puede ir contra el progreso y la modernidad. El servicio que ofrecen es eficiente, seguro y sorprendentemente más económico, en promedio, que el de los taxis de la calle.

Ojo, señores taxistas: cada día los capitalinos usamos más servicios de traslado con apps porque ya no deseamos: esperar un tiempo excesivo a que pase un taxi desocupado; subirnos a vehículos con interiores sucios y malolientes; que nieguen el servicio diciendo que no van para allá , o ya van a entregar; que digan no traer cambio; que quieran cobrar más de lo que marca el taxímetro; que alteren las tarifas so pretexto de que ya es de noche o ahí es estado de México ; que nos toque un chofer maleducado y poco comedido; que a las damas las piropeen o las obliguen a hacer plática; aguantar su música o la radio a todo volumen; que el conductor vaya maldiciendo o insultando cada vez que se le cierre otro vehículo.

Pero sobre todo no queremos sentirnos inseguros en virtud de los abusos y asaltos que a diario se cometen en los taxis. En manos del gremio de taxistas está la solución para que sus servicios de la preferencia ciudadana no sean desplazados.

Isaías Espinosa

Piden concluir obras en la Secundaria 11

Hace cinco años se solicitó reparar y restaurar la Secundaria 11 Adriana García Corral. Antes del sismo de 2017 fueron reubicados los 400 alumnos y personal en el área de talleres de la Secundaria 16, en Tlatelolco, con la promesa de regresar en seis meses. El lugar prestado no tiene las condiciones para las actividades educativas, sin laboratorios, talleres e instalaciones sanitarias suficientes.

En octubre de 2018 por fin se iniciaron las obras, las cuales avanzaban rápido; sin embargo, de enero a la fecha se han detenido. Cuando hemos cuestionado al Ilife-CDMX sólo hemos recibido respuestas poco serias y contradictorias, promesas que no se cumplen. El tiempo pasa y nuestros hijos sufren por el hacinamiento y la falta de espacios.