Miércoles 5 de junio de 2019, p. 22

Londres. Decenas de miles de personas rechazaron ayer la presencia en Londres del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien continuó con los insultos a figuras británicas y sostuvo que el líder laborista, Jeremy Corbyn, es una fuerza negativa , al tiempo que definió como noticias falsas las publicaciones sobre masivas manifestaciones en su contra.

Al salir de su reunión con la primera ministra británica, Theresa May, quien dejará el cargo este viernes, el mandatario proclamó que su gobierno logrará un tratado comercial extraordinario con Reino Unido luego del Brexit y se declaró convencido de que llegará a un acuerdo con Londres sobre el grupo empresarial chino Huawei.

Al grito de: ¡Dilo fuerte, dilo claro, Donald Trump no es bienvenido aquí! , feministas, ambientalistas, activistas por la paz y sindicalistas se manifestaron en el centro de Londres en rechazo a la espléndida bienvenida real ofrecida a un presidente al que acusaron de ser un peligro para el mundo .

Un enorme globo representando a un furioso bebé Trump color naranja se colocó en el centro de la Plaza del Parlamento, otra figura con un pene gigante fue trazada sobre un campo cerca del aeropuerto donde aterrizó el magnate.

Durante las airadas protestas, el bebé Trump fue apuñalado por una seguidora del mandatario estadunidense, informó The Washington Examiner. Voy por el globo, voy por él , gritó la mujer, que se identificó como Based Amy. Esto es una desgracia nacional y debería darles vergüenza , insistió mientras era arrestada.

Los asistentes colmaron la plaza Trafalgar y la adyacente avenida Whitehall, donde se encuentran varias oficinas gubernamentales. Un grupo acudió vestido con las capas y gorros rojos de los personajes The Handmaid’s Tale, de la escritora Margaret Atwood, obra ambientada en un Estados Unidos del futuro, distópico y misógino.

Muchos residentes y turistas se detuvieron en la plaza Trafalgar para fotografiarse con una figura que asemejaba a Trump sentado en un inodoro dorado con un teléfono celular en la mano. Una grabación repetía varias frases famosas de Trump, como No hay colusión y Es noticia falsa .

Tiene cinco metros de altura, así que es tan grande como su ego”, comentó Don Lessem, de Filadelfia, quien construyó la figura de espuma sobre una estructura metálica y la envió en barco a través del Atlántico.

Lessem, experto en dinosaurios que hace modelos de criaturas prehistóricas, agregó: me interesan las cosas grandes, poco inteligentes y que han perdido su lugar en la historia .

El líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, encabezó las protestas , razón por la cual el magnate rechazó reunirse con él. No conozco a Corbyn, él quería reunirse conmigo, pero decidí que no quiero conocerlo. Él, al igual que el alcalde de Londres, Sadiq Khan, son fuerzas negativas , declaró el mandatario a la prensa al finalizar su reunión con May.