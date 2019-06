Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de junio de 2019, p. 26

Xalapa, Ver., Funcionarios de la embajada de Estados Unidos en México visitaron ayer el cementerio clandestino de Colinas de Santa Fe –donde desde agosto de 2016 se han localizado cerca de 300 restos humanos enterrados de manera ilegal– para conversar con familiares de personas desaparecidas.

Cuando llegaron, activistas del Colectivo Solecito protestaban contra el fiscal estatal, Jorge Winckler Ortiz, por la lentitud de los trabajos para localizar e identificar a los desaparecidos.

Los manifestantes mostraron a la representación diplomática pancartas que decían: Exigimos una búsqueda verdadera ; Simulación de búsqueda durante seis años, cuatro meses y 24 días ; Vivos se los llevaron, vivos los queremos y Como no tengo dinero no me hacen caso .

Lucía de los Ángeles Díaz Genao, vocera del colectivo, dijo que la visita de representantes de la embajada estadunidense fue una oportunidad para denunciar la negligencia con que ha actuado Winckler Ortiz, quien de manera insensible ha rehusado darles apoyo para realizar las búsquedas.