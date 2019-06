En general hay limitantes, estamos haciendo ajustes, pero no nos hemos quedado sentados, porque estamos consiguiendo patrocinios, hablando con los institutos estatales, estamos haciendo que esto funcione a pesar de los recortes que se han hecho en la Conade , explicó.

Padilla confirmó que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ya liberó el recurso relativo a la garantía de participación de México en los Panamericanos y está pendiente la partida que destinará al COM.

México hará un gran papel, a pesar de todo, de que no se han contado con los recursos suficientes para que (los deportistas) puedan tener el fogueo que se requiere. Pero los papás, los institutos estatales y el esfuerzo que se está haciendo ha permitido que nuestros atletas califiquen y estoy seguro que como siempre sacarán la casta para que México brille muy en alto , comentó Padilla en el contexto del homena- je que cada año se ofrece a la memoria de Rafael Pelón Osuna, al pie de la estatua de la gloria del tenis en la explanada del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, en esta ocasión, el 50 aniversario luctuoso.

Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), se mostró convencido de que los recortes presupuestales al deporte, que han limitado la preparación de los atletas, no deberá afectar los buenos resultados que se avizoran para el país en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde México buscará superar el sexto lugar que ocupó en la edición anterior de Toronto 2015.

Señaló que aunque aún no conoce a fondo la reducción de becas a deportistas de parte de Conade, lo he leído; he platicado con algunos de ellos y es un tema preocupante , comentó el dirigente, quien mañana participará en una reunión de trabajo en torno a la delegación mexicana que competirá del 26 de julio al 11 de agosto en Lima 2019, con los representantes de las federaciones deportivas participantes, de la Conade y de la jefatura de misión, encabezada por Mario García de la Torre.

Homenaje al tenista Osuna

Durante la ceremonia en honor a Osuna, a la que asistieron sus hermanas Elena y Silvia, y la descendencia de sus familias, Padilla exaltó el valor que alcanzó el tenista, ganador del US Open en 1963, número uno del mundo y ganador de las medallas de oro en singles y dobles en los Juegos Olímpicos de 1968, en los que el tenis fue depor- te de exhibición.