Miércoles 5 de junio de 2019, p. a10

Javier Chicharito Hernández, máximo goleador de la selección nacional, envió un mensaje a los directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), al asegurar que el dinero que genera el Tri no siempre beneficia a los jugadores.

El delantero del West Ham United se quejó de que todas las ganancias que surgen del combinado nacional terminan en las arcas de los federativos, cuando son los propios jugadores quienes las producen gracias a sus actuaciones.

“La selección nacional es mundialmente, y la gente de México no lo sabe, mercadológicamente, es de las más vendidas de todo el continente americano, casi del mundo, entramos en el top siete, top seis de venta de camisetas de todo el mundo.

Eso no significa que queramos que nos paguen, no lo necesitamos, pero siempre la Federación ha ganado por jugadores, por (Miguel) Layún, por (Javier) Hernández Balcázar, todos esos jugadores, y siempre los que más ganan son los que no juegan. Es lo único que yo he dicho, porque eso es en todo el mundo. Ves a esas ligas importantes y todo está equilibrado, si nos queremos parecer a las mejores selecciones del mundo, como a sus ligas, tenemos que comportarnos así , declaró en entrevista para la cadena Fox Sports.

El atacante tapatío aprovechó los micrófonos para dejar en claro que no fue convocado para participar con el Tri en la próxima Copa Oro de común acuerdo con el técnico nacional, Gerardo Martino, debido al nacimiento de su primer hijo.

Asimismo, el ex jugador del club Guadalajara señaló que la gente lo critica de más por defender sus ideas ante ciertas situaciones.