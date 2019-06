‘‘Uno, porque según algunos escritores piensan, a la gente no le va a interesar el proceso creativo de Leonora. ¿Entonces, en qué se van a interesar? Porque Leonora era eso. Yo quería indagar cómo fue ese proceso creativo, qué era lo que ocurría cuando ella creaba”, detalló.

Hablar de lo que era la fuente de inspiración de la pintora es un asunto complicado, según su hijo, porque algunos dicen que si estaba en Irlanda era la tradición celta, pero si se encontraba en México debió ser la cultura precolombina.

‘‘Sí y no, como en todo. Naturalmente, era una persona muy curiosa y quería ver lo que sucedía en las pirámides y los mercados; tuvo un impacto muy grande como se puede ver en el mural que estaba en el Museo de Antropología, En el mundo mágico de los mayas. Aunque a veces la inspiración no viene por mucho que uno la llame. Eran momentos muy angustiantes los que ella pasaba cuando no sabía qué hacer.”

Despojarse del uniforme de los convencionalismos

Gabriel Weisz sostuvo que Leonora Carrington no fue una madre surrealista; tampoco Chiki Weisz fue un padre anarquista, pues ambos eran personas normales.

En la charla el escritor contó cómo su madre enseñó a su hermano, Pablo, y a él ‘‘a quitarse el uniforme de los convencionalismos” si en verdad querían sobrevivir como personas. Habló también de cómo la pintora utilizó el arte desde una perspectiva terapéutica para curarse de todas las barbaridades que le infligieron cuando permaneció internada en el sanatorio de Santander, España.

Respecto del último cuadro de Leonora Carrington, que da título al libro, el autor sostuvo que la pintora pasó la mayor parte de sus últimos momentos en silencio y que les regaló un cuadro invisible, el cual nunca será pintado.

‘‘Me gustaría que descubrieran por qué nunca fue pintado; hasta dónde llegaba el imaginario visual de Leonora, porque en los momentos en los que apenas podía hablar, al final de su existencia, y de pronto viene este cuadro, un cuadro que nadie verá.”