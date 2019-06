Influyentismo

No lo olviden. Con el régimen neoliberal defendido por algunos científicos, intelectuales y comunicadores se produjo una gran corrupción, un gran saqueo y se padece una monstruosa desigualdad económica y social. Unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable.

Señaló que se va a terminar con el influyentismo y las lacras asociadas a la corrupción: en esta tarea que me ha encomendado el pueblo de México, no tengo para asuntos públicos, no tengo esposa, no tengo hijos, no tengo hermanos, no tengo familia para asuntos públicos. Nada de que somos amigos; no hay ninguna relación con nadie .