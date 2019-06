Si cualquier gobierno no toma en cuenta la evidencia, el resultado del país no será el mejor , agregó en entrevista tras la inauguración del seminario La evaluación en una sociedad democrática. En relación con el enfoque de los programas sociales que prioriza la entrega directa de apoyo monetario, explicó que dar dinero en efectivo siempre ha sido parte de la política social, pero no es suficiente. Para el acceso efectivo se requiere disponibilidad, accesibilidad y calidad, precisó.