Por fortuna no me pasó nada. Estuve un par de horas en observación para un impacto toxicológico y mi blusa quedó impregnada de esa sustancia por lo que permanece en poder de la Fiscalía General de la República (FGR) .

La legisladora hizo un llamado a los medios y al público para que no se genere ninguna especulación. Creo que es importante que en este tipo de acontecimientos no se dé lugar a ninguna especulación, que la FGR investigue. Era un artefacto en forma de libro con contenidos explosivos, yo no me atrevería a decir que era una bomba; esperemos a ver qué determina la Fiscalía y que informe qué contenía el libro .